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  3. 18 Ağustos 2020 10:23

Abdülkadir Selvi: ''Millet İttifakı'nı ABD'nin kurdurdu''

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Selvi, Joe Biden'in 8 ay sonra servis edilen röportajı hakkındaki yazısında, Millet İttifakı'nın ABD tarafından Erdoğan'ı devirmek için kurdurulduğunu iddia etti.

Abdülkadir Selvi: ''Millet İttifakı'nı ABD'nin kurdurdu''
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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in Türkiye'deki muhalefetin e tepksiini çeken ve 8 ay önce New York Times'e verdiği röportajın yankıları sürüyor.

İktidar ve sözcüleri, Biden'in sözleri üzerinden muhalefeti hedef alırken, Hürriyet yazarı Abdülkadar Selvi ise 31 Mart yerel seçimlerinden AKP'yi geriletmeyi başaran Millet İttifakı'nın ABD tarafından kurdurulduğunu iddia etti.

Selvi, şöyle yazdı:

“Hiçbir savaş bir öncekinin benzeri olmaz” derler. 15 Temmuz’da darbe ile Erdoğan’ı deviremeyenler, belli ki planlarını güncellemişler. Parlamenter sistemde Meclis’teki dengeleri değiştirerek aldıkları sonucu başkanlık sisteminde başaramayacaklarını görüyorlar. Bu kez Erdoğan’ı tasfiye etmek için karşısına ittifak çıkarmayı seçtiler. Yerel seçimlerde de kısmen sonuç aldılar. AK Parti bunu anlayamadı. Biden da ona işaret ediyor. “Seçim süreci ile İstanbul’dan dışarı atıldı” diyor. Şimdi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerini de ittifaka dahil ederek kesin sonuç almak istiyorlar.
 

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

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