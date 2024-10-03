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Acı haber Ağrı’dan geldi: 1 evladımız şehit oldu

Acı haber Ağrı’dan geldi: 1 evladımız şehit oldu
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir evladımız şehit oldu.

Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.

Acı haber Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü'nde oturan ailesini yasa boğarken,
şehit evine Türk bayrakları asılırken.

Ağrı Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, “Doğubayazıt ilçemizde meydana gelen araç kazasında şehit olan Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’e; Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Çanakkale'ye şehit ateşi düştü

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Ağrı Doğubeyazıt'ta görev yapan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Acı haber Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık köyündeki ailesine ulaştı. Yetkililer, şehadet haberini Burak Geniş'in annesi Meşkure Geniş ve Basri Geniş'e verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi yarın Çanakkale'ye getirilecek. Şehit Geniş, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Vali Toraman'dan taziye mesajı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Aziz milletimizin kahraman evladı, hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in, Ağrı ilinde meydana gelen araç kazasında, şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

İHA

Etiketler Ağrı şehit kaza askeri araç
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