Adidas 2020-2021 sonbahar kış erkek ayakkabısı modellerini satışa sundu

Bazı modellerin lansman tarihleri de belirlendi. Yeni modellerde markanın her zamanki kalite standartlarına uygunluk, şıklık ve rahatlıkta dikkat çekmektedir. Ayrıca bu yılın üretim şartlarında ve kullanılan malzemelerde çevreye karşı daha fazla duyarlılık gösterilmiştir.

Futbol, koşu, yürüyüş, training, basketbol, tenis gibi spor branşlarında kullanılabilecek bol çeşitli modeller içinde adidas terrex ürünleri öne çıkmaktadır. Bu koleksiyondaki spor ayakkabılar yanında kış aylarında her hava koşuluna uyum sağlayabilecek erkek bot modelleri de şıklığın ve rahatlığın garantisi olacak özelliktedir.

Dikkat Çeken Modeller

Markanın farklı spor dalları için tasarlanmış ya da sokak modasına uygun olarak günlük kullanıma uygun hazırlanmış modellerinin her birinin geniş bir kitleye hitap ettiği söylenebilir. Zaten her model kullanılan malzemelerin kalitesi, ergonomik özellikleri ve rahatlığıyla birer tasarım harikasıdır.

Yine de bazı modeller kullanım alanları ve özellikleri ile kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu ürünlerden bazıları şunlardır:

Stan Smith ayakkabı: Yaklaşık elli yıldır üretilen model, başlangıçta tenis ayakkabısı olarak tasarlanmışsa da yıllar içinde sokak modasının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Birçok alanda kullanılabilen klasik bir modeldir. Siyah ve beyaz renk seçenekleri vardır.

Superstar Ayakkabı: Basketbol branşında ve günlük hayatta kullanılabilen bu model de yıllardır üretilen ürünlerdendir. Kullanılan malzemeler kauçuk ağırlıklıdır. Bu yıl üretilen ürünlerde çevreye olan duyarlılık nedeniyle kesme şekilleri değiştirilmiş ve daha az ve geri dönüştürülebilir atık madde oluşması sağlanmıştır.

Samba OG Ayakkabı: Futbol tarzını çağrıştıran model günlük kullanıma da uygundur. Taban kısmı kauçuktur. Üst kısım da deri ve süet malzemelerden yapılmıştır. Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen doğal maddelerdendir.

Hoops 2.0 Ayakkabı: Basketbol için üretilmiş olan modelin tabanı kauçuktur. Çevreye duyarlı şartlarda ve geri dönüşebilir malzemelerle üretilmiştir.

Adidas Terrex Kolleksiyonu Yine Her Koşula Uygun Modeller Sunuyor

Terrex Koleksiyonundaki erkek ayakkabıları baştan beri sağlamlığı ve yol tutuş özellikleri ile çok beğenilir. Yağmur kar demeden her hava koşulunda beklenen randımanı sağlayabilen, sıvı geçirmeyen, dağa taşa çıkmaya müsait modeller bu sene de yenilenerek üretilmiştir.

Koleksiyondaki modeller ayak yapısına uygun şekilde tasarlanmış olup terlemeye izin vermez, ayakları korur ve uzun mesafe yürüyüşler için uygundur.

Adidas Terrex bot ve spor ayakkabıları günlük kullanıma ve sokak modasına uygunluğu nedeniyle de erkeklerin tercihlerine hitap etmektedir.

Adidas Marka Ayakkabılara Ulaşım Kolaylığı

Adidas marka ayakkabıları almak isteyenler hemen hemen her alışveriş merkezinde ve caddede var olan mağazaları ziyaret edebilir. Ayrıca web sitesinden alışveriş etmek de oldukça pratik ve kolaydır. İnternet alışverişlerinde 150 TL. üstü ürünler için kargo ücreti alınmaz ve taksit yapma imkanı sunulur.

Hızlı teslimat imkanı yanında teslimat sonrası şikayetler de hızla giderilir.