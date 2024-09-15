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Ağrı’da arıcılık yapan emekli polis, tilkileri elleriyle besliyor

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Ağrı'da arıcılık yapan emekli polis Mahmut D., her akşam yanına gelen tilkileri elleriyle besliyor

Ordu'dan Ağrı'ya gezici arıcı olarak gelen emekli polis memuru Mahmut D., her akşam arıcılık yaptığı bölgeye gelen tilkileri elleriyle besliyor.

Ordu'dan Ağrı'ya gezici arıcı olarak gelen emekli polis memuru Mahmut D., her akşam arıcılık yaptığı bölgeye gelen tilkileri elleriyle besliyor. Tilkiler, karnını doyurduktan sonra doğal ortamına geri dönüyor.
Ağrı merkeze bağlı Yukarı Yoldüzü köyünde arıcılık yapan emekli polis memuru Mahmut D., her akşam yanına gelen tilkileri elleriyle besliyor. Arı kovanlarının aralarına ggelen 2 tilki, emekli polis memuru D.'in verdiği yemekleri yedikten sonra tekrar doğal alanına dönüyor. Tilkiyi elleriyle besleyen D., “Ordu'dan her yıl Mayıs ayının 10'unda Ağrı'nın Yukarı Yoldüzü köyüne geliyoruz arı ile birlikte yaklaşık olarak burada 4 ay gibi bir zaman kalıyoruz. Burda biz geldikten sonra yaklaşık 2 aydır iki tilki geliyor buraya, biz de her akşam tilkileri, kendi yediklerimizden, arta kalanlardan ellerimizle besliyoruz. Burada hayvanlar bizden çekinmiyor” şeklinde konuştu.

Etiketler emekli polis Ağrı arıcılık tilki besleme
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