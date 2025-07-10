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Aile hekimleri için yeni düzenleme: Süre 1 yıla uzatıldı

Aile hekimleri için yeni düzenleme: Süre 1 yıla uzatıldı
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Aile hekimlerinin tepkisini çeken ''6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaştan kesinti'' düzenlemesinde süre 1 yıla uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe girdi. Düzenleme ile hasta takibine esas olan altı aylık süre, daha sık izlenmesi gereken gruplar hariç olmak üzere, bir yıla çıkartıldı. Aile hekiminin hizmet verdiği nüfus yapısı değerlendirme kriterleri arasında yerini alırken; akılcı ilaç kullanımının teşviki ve kronik hastalık taramalarını artırmaya yönelik de önemli adımlar atıldı.

Hizmet takibinde 6 aylık süre 1 yıla çıkarıldı

Yapılan düzenlemeyle, aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatıldı. Son altı ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri bir yıla çıkarıldı. 15-49 yaş arası kadınlar veya kronik hastalığı olan kişiler gibi daha sık izlenmesi gereken gruplar için ise mevcut hizmet süreleri korunarak sistemin hassasiyeti devam ettirilecek.

Aile hekiminin hizmet sunduğu nüfus yapısı değerlendirmeye alındı

Yeni düzenlemeyle, aile hekimliği birimlerinin hizmet sunduğu nüfusun yapısı da değerlendirmeye alındı. Özellikle gebe, bebek, çocuk, yaşlı gibi daha sık izlenen ve kapsamlı hizmet sunulan kişilerin bulunduğu veya bu oranların düşük olduğu bölgelerdeki farklı iş yükleri dikkate alınarak parametreler güncellendi. Yeni düzenlemeyle, nüfusu yüksek fakat özellikli gruptaki kişi sayısının az olduğu aile sağlığı birimlerinin iş yükü de dikkate alınarak nüfus sayısı karşılığı oluşan puan sınırı 3 bine kadar yükseltildi.

Akılcı ilaç kullanımında kriterler genişletildi

Akılcı ilaç kullanımı kapsamında yapılan değerlendirmelerde geçerli olan kriter sayısı artırıldı. Bundan böyle sadece il ortalaması değil; Türkiye ortalaması, geçmiş dönem performansı ve uluslararası karşılaştırmalar gibi farklı ölçütler de değerlendirmeye dâhil edilecek. Böylece bu alandaki kriter sayısı birden dörde çıkartılmış oldu. Bu değişiklikle, akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi ve toplum sağlığının korunması hedefleniyor.

Muayene hesaplamalarında kişi sayısı dikkate alınacak

Günlük muayene sayısı ve hedef muayene sayısı hesaplama usulleri düzenlendi. Bu hesaplamalar artık doğrudan kişi sayıları üzerinden yapılacak. Ayrıca kronik hastalık taramaları ve muayene oranlarına ilişkin süreçlerde; aile sağlığı çalışanlarını teşvik etmeye yönelik adımlar atıldı.

İHA

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Etiketler aile hekimleri Resmi Gazete düzenleme
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