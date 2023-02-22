''Ak Gençlik Ocakları'' İçişleri Bakanı Soylu'ya soruldu

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’in, “Ak Gençlik Ocakları” adlı derneğe ait araçta T.C. İçişleri Bakanlığı yazılı araç kartının yer alması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel “Ak Gençlik Ocakları” adlı derneğe ait araçta T.C. İçişleri Bakanlığı yazılı araç kartı fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sorular yöneltti.

Daha önce lüks makam araçları ve özel plakları ile gündem olan “Ak Gençlik Ocakları” yeniden araç kartları ile gündem oldu.

Fotoğraflarda Türk Bayrağı, Dernek Logosu, İçişleri Bakanlığı ve Mersin İl Başkanlığı ibareleri görüldü.

Gökçel önergesinde Soylu’ya sorduğu sorular şöyle;

“Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 06CBR285 plakalı araçta “Ak Gençlik Ocakları” isimli bir derneğe ait tahsis veya tanıtım kartı bulunduğu görülmüştür. Kartın üzerinde Türk Bayrağı, Dernek logosu, T.C. İçişleri Bakanlığı ve Mersin İl Başkanlığı ibaresinin bulunduğu görülmüştür.

Bu bağlamda;

1- Bakanlığınız tarafından derneklere araç kartı tahsis edilmekte midir?

2- Derneklerin araç kartı kullanma yetkisi var mıdır? İçişleri Bakanlığı ibaresini yasadışı şekilde kullanan araç sahibi hakkında işlem yapılmış mıdır, yapılması düşünülmekte midir?

3- Araç kartı kullanım mevzuatına göre kimlerin araç kartı kullanma yetkisi vardır?

4- Anılan kart sahibi aracın “Geçiş üstünlüğüne sahip araç” hüviyeti de var mıdır?

5- Anılan kart sahibi aracın kullanıcısı kimdir? Araç kimin üzerine kayıtlıdır?”