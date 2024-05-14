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AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu
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AK Parti'de genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı açıklandı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."

Etiketler ak parti kamp tarih
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