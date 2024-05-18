AK Parti'de Kızılcahamam Kampı tarihi değişti

AK Parti'nin 7, 8, 9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31'inci İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın tarihinde değişiklik yapıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31'inci İstişare ve Değerlendirme Kampımız 31 Mayıs, 1, 2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır" dedi.