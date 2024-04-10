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AK Parti'den CHP'ye geçen belediyede kamera kayıtları buhar oldu

AK Parti'den CHP'ye geçen belediyede kamera kayıtları buhar oldu
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AK Parti'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde güvenlik kamera kayıtlarının silindiği iddia edildi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ''Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Hukuki süreç başlatılacak'' dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde eski döneme ait belgelerin ortadan kaldırılması ve belediyeye ait malzemelerin araçlara yüklenerek kaçırılması skandallarının yankıları sürerken, benzer bir haber de Tuzla'dan geldi.

CHP'nin adayının başkan seçildiği Tuzla Belediyesi'nde de AKP dönemine ait tüm kamera kayıtlarının bulunduğu diskin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Halk TV'de katıldığı programda konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Seçimden sonra bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı da 3 Nisan'da değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Teftiş Kurulu bu konuda rapor hazırlayacak, hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak."

Etiketler CHP ak parti güvenlik kamerası kayıtları Tuzla Belediyesi
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