AK Parti'den Danıştay'ın Andımız kararına tepki yağdı

Resmi Twitter hesabından Danıştay'ın kararı hakkında açıklama yapan Bozdağ, "Danıştay kendisini yürtümenin yerine koyarak anayasayı çiğnemiştir" ifadelerine yer verdi.

Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki gösteren Bozdağ, "İşlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yarı kararı verilemez" dedi. Yargı yetkisinin denetim şeklinde kullanılamayacağını söyleyen eski bakan, "Danıştay yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" şeklinde açıklama yaptı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop da Danıştay'ın kararına tepki gösterenler arasında yer aldı.

Şentop, "Danıştay eski “ideolojik” korumacılık günlerine mi dönüyor? Karar kadar gerekçesini de çok ilginç buldum. Danıştay kararının vahim tarafı şu: Hükümetin yıllar önceki bir eğitim politikası kararını (idari işlemi) değiştiremeyeceğini kabul etmek yıllardır tasfiyesi için mücadele ettiğimiz “vesayet”e teslim olmaktır" dedi.

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ADALET BAKANI GÜL'DEN DE TEPKİ GELDİ

Adalet Bakanı Gül, Anayasa'ya göre Danıştay'ın yerindelik denetimi yapamayacağını, idarenin yerine geçemeyeceğini belirterek, "Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yargı kararlarının ihtilaf çıkarmayıp, ihtilafları gidermesi gerektiğini, bunun yolunun da Anayasa'ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçtiğini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamız'a göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır.''