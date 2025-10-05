AK Parti'den zorunlu eğitim sistemine bir değişiklik daha

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Çelik, AK Parti iktidarının göreve geldiği 2002 yılından bu yana defalarca değiştirdiği eğitim sisteminde bir kez daha değişiklik yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve ilk ilk kabine toplantısında çalışmayla ilgili olarak bir sunum gerçekleştireceğini belirterek değişiklik teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.

Kanal 7'de konuşan Bakan Tekin, Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takviminin de yeni düzenlemeye göre hazırlanacağını açıkladı.

24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını da belirten Bakan Tekin, 2026 yılı itibariyle akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecine başlanacağını söyledi.