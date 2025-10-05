  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'den zorunlu eğitim sistemine bir değişiklik daha!

AK Parti'den zorunlu eğitim sistemine bir değişiklik daha

AK Parti'den zorunlu eğitim sistemine bir değişiklik daha
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Çelik, AK Parti iktidarının göreve geldiği 2002 yılından bu yana defalarca değiştirdiği eğitim sisteminde bir kez daha değişiklik yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve ilk ilk kabine toplantısında çalışmayla ilgili olarak bir sunum gerçekleştireceğini belirterek değişiklik teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı. 

Kanal 7'de konuşan Bakan Tekin, Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takviminin de yeni düzenlemeye göre hazırlanacağını açıkladı. 

24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını da belirten Bakan Tekin, 2026 yılı itibariyle akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecine başlanacağını söyledi. 

text-ad
Etiketler zorunlu eğitim sistemi eğitim sistemi meb milli eğitim bakanı milli eğitim bakanlığı yusuf tekin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya!
Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama İstanbul'un ''bastonlu dede''siydi... Suçüstü yakalandı! İstanbul'un ''bastonlu dede''siydi... Suçüstü yakalandı! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı! DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı! Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu