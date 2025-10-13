  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu

AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları

AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları
Güncelleme:

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Akit TV ekranlarında canlı yayın konuğu olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sunucu Muharrem Coşkun'un "LGBT dernekleri kapatılmalı mı?" sorusuna yanıt veremezken, AK Parti döneminde LGBT derneklerine izin verildiğine dair eleştiriler için de AK Parti'den istifa etmenden önce Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu'nu suçlasa da gerçeğin bu olmadığını canlı yayında öğrendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yıllardır kendisine en sert eleştirileri yönelten Akit TV'de yayımlanan 'Kırmızı Masa' adlı programda sunucu Muharrem Coşkun'a konuk oldu.

Ancak Coşkun, Zengin'e LGBT dernekleriyle ilgili sorduğu sorularla Zengin'e zor anlar yaşattı.

Coşkun'un Zengin'e yönelttiği 'LGBT dernekleri kapatılmalı mı?' sorusuna 'Bu konu bildiğim bir konu değil' yanıtını veren Zengin, Coşkun'un AK Parti döneminde LGBT derneklerine izin verildiğini hatırlatması üzerine 'Davutoğlu döneminde mi olmuş' dedi.

Coşkun, Zengin'in sözlerine 'Hayır. 2004'ten itibaren. Ondan sonra mantar gibi çoğalıyorlar' yanıtını verirken, aldığı cevap karşısında afallayan Zengin, 'Bu bildiğim bir konu değil. İlk defa duyuyorum 2004'te olduğunu. Hakikaten bilmiyorum' şeklinde konuştu. 

 

text-ad
Etiketler akit tv Özlem Zengin lgbti LGBT Ahmet Davutoğlu ak parti Kırmızı Masa muharrem coşkun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı! Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı
İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti