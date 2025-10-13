AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Akit TV ekranlarında canlı yayın konuğu olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sunucu Muharrem Coşkun'un "LGBT dernekleri kapatılmalı mı?" sorusuna yanıt veremezken, AK Parti döneminde LGBT derneklerine izin verildiğine dair eleştiriler için de AK Parti'den istifa etmenden önce Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu'nu suçlasa da gerçeğin bu olmadığını canlı yayında öğrendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yıllardır kendisine en sert eleştirileri yönelten Akit TV'de yayımlanan 'Kırmızı Masa' adlı programda sunucu Muharrem Coşkun'a konuk oldu.

Ancak Coşkun, Zengin'e LGBT dernekleriyle ilgili sorduğu sorularla Zengin'e zor anlar yaşattı.

Coşkun'un Zengin'e yönelttiği 'LGBT dernekleri kapatılmalı mı?' sorusuna 'Bu konu bildiğim bir konu değil' yanıtını veren Zengin, Coşkun'un AK Parti döneminde LGBT derneklerine izin verildiğini hatırlatması üzerine 'Davutoğlu döneminde mi olmuş' dedi.

Coşkun, Zengin'in sözlerine 'Hayır. 2004'ten itibaren. Ondan sonra mantar gibi çoğalıyorlar' yanıtını verirken, aldığı cevap karşısında afallayan Zengin, 'Bu bildiğim bir konu değil. İlk defa duyuyorum 2004'te olduğunu. Hakikaten bilmiyorum' şeklinde konuştu.