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AK Partili Soylu'ya ''eski suç işleri bakanı'' demişti, ifadeye çağrıldı

AK Partili Soylu'ya ''eski suç işleri bakanı'' demişti, ifadeye çağrıldı
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Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ifade verdi.

Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, AK Parti milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Karahan, Emniyet'teki ifadesinin ardından yaptığı açıklamada "eski suç işleri bakanı' sözlerini kullanmıştım. Bundan dolayı savcılık ifademi istemiş" dedi.

İşte Karahan'ın açıklamaları:

"İl Emniyet Müdürlüğünde ifademizi verdik. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımdan dolayı ifadeye çağırdılar. Bu paylaşım ne diye soracak olursanız o da şu; eski İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anadolu Yayıncılar Federasyonunda terör örgütü PKK lideri, çocuk katili Abdullah Öcalan'ı barış elçisi gibi gösterip ona övgüler yağdırmasından dolayı duyduğum rahatsızlığı dile getirdiğim bir paylaşımım ve orada kullandığım bir cümle var. O paylaşımda, 'eski suç işleri bakanı' sözlerini kullanmıştım. Bundan dolayı savcılık ifademi istemiş. Paylaşımı ben kendim yaptım. İfademde belirttim bunu zaten. Terör örgütünü öven, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven, onu barış elçisi gibi gösteren her kim olursa olsun, babam dahi olsa suçludur, haindir, vatan hainidir, teröristtir kendisi. Şunu iyi bilsinler ki ben bir muhalefet partisi il başkanıyım. Sivil bir vatandaş dahi olsam inandığımız davadan asla vazgeçmeyiz. Vatanımızı ve milletimizi asla satmayız ve hiçbir şekilde bize boyun eğdiremezler. Biz sadece Cenabı Allah'ın huzurunda secde ederiz, namazda eğiliriz, namazda secde ederiz."

 

 

 

 

 

Etiketler Süleyman Soylu eski suç işleri bakanı fatih karahan Saadet Partisi ifade
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