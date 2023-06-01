Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek

Akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kuru ile yurt içinde değişiklik gösterirken, benzin, motorin ve LPG'de fiyatları değiştirecek bir açıklama geldi.

Barclays Plc, brent petrol için 2023 ve 2024 yıllarına yönelik fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Brent petrolü için 2023 beklentisini 5 dolar düşürerek 87 dolar/varile indiren Barclays, 2024 için tahminini de 8 dolar indirerek 89 dolar/varil olarak duyurdu.

“OPEC’İN ÜRETİM KESİNTİSİ PETROLDE ARZ AÇIĞI YARATACAK”

Barclays yayınladığı yatırımcı notunda, OPEC+'nın global petrol piyasasında sürekli bir arz fazlası oluşmasından kaçınma hedefi ile proaktif davranmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu da belirtti. Notta, "Bu yılın ikinci yarısında, mevsimsel olarak talebin artmasının, OPEC dışı üreticilerin arzında büyümenin yavaşlaması ve OPEC+ üyelerinin üretimi frenlemeye devam etmelerinin etkisiyle bir arz açığı oluşacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesi de yer aldı.

UBS’DEN PETROL TAHMİNİ

İsviçreli UBS de 2023 yılı sonu için brent petrol fiyat tahminini varil başına 10 dolar düşürerek 95 dolar olarak açıklamıştı. UBS stratejistleri konuya ilişkin yayımladıkları araştırmada, tahminlerini düşürmelerindeki sebebi, “Pek çok piyasa katılımcısı bu yılın başında olumlu bir fiyat görünümüne sahipti ancak yatırımcılar ABD'deki durgunluk endişeleri ve son zamanlarda Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerden kaçındı” sözleriyle açıkladı.

PETROL FİYATLARI İÇİN 4 HAZİRAN ÖNEMLİ

Piyasalar OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'dan grubun üretim kesintilerini artırıp artırmayacağına ilişkin karışık sinyaller verilse de, uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmüyor.

Tüm bu gelişmelerle dün 73,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 73, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68 doların üzerinden alıcı buluyor. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de faiz oranlarında artışlarda duraklama beklentileri ve borç limiti yasa tasarısının onaylanmasıyla yakıt talebi büyümesine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Son olarak geçtiğimiz gün benzin fiyatları için iki zammın iptal edilmesinin ardından 66 kuruş zam yapılmıştı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı yeniden 21 TL'nin üzerine yükseldi.

Zam sonrası işte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 1 Haziran Perşembe günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde: Ankara

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 19,74 TL

LPG fiyatı: 11,03 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 21,22 TL

Motorin fiyatı: 19,35 TL

LPG fiyatı: 10,99 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,62 TL

Motorin fiyatı: 19,81 TL

LPG fiyatı: 10,81 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 21,95 TL

Motorin fiyatı: 20,02 TL

LPG fiyatı: 10,44 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 22,03 TL

Motorin fiyatı: 20,15 TL

LPG fiyatı: 10,56 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 22,23 TL

Motorin fiyatı: 20,41 TL

LPG fiyatı: 10,31 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 21,96 TL

Motorin fiyatı: 20,17 TL

LPG fiyatı: 10,41 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,83 TL

Motorin fiyatı: 20,03 TL

LPG fiyatı: 10,41 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 21,94 TL

Motorin fiyatı: 20,14 TL

LPG fiyatı: 10,56 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,86 TL

Motorin fiyatı: 20,06 TL

LPG fiyatı: 10,33 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 21,92 TL

Motorin fiyatı: 20,14 TL

LPG fiyatı: 10,26 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,83 TL

Motorin fiyatı: 20,03 TL

LPG fiyatı: 10,62 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 22 TL

Motorin fiyatı: 20,20TL

LPG fiyatı: 10,75 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzin ve motorin 2022 yılı başında kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

2022 yılı sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.