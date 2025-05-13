  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Anaokulunda mide bulandıran skandal: Çocukların uygunsuz görüntüleri paylaşıldı!

Anaokulunda mide bulandıran skandal: Çocukların uygunsuz görüntüleri paylaşıldı

Anaokulunda mide bulandıran skandal: Çocukların uygunsuz görüntüleri paylaşıldı
Güncelleme:

Ağrı'da özel bir anaokulunda çocuklarla uygunsuz içerikler içeren görüntülerini sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki kız gözaltına alındı.

Ağrı'da bulunan özel bir anaokulunda çekildiği tespit edilen ve sosyal medyada paylaşılan minik çocuklara ait uygunsuz görüntüler infial yarattı.

Bir anaokulunda 17 yaşlarındaki bir kız, öğrencilerle çekilen uygunsuz içerikler içeren görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı.

Tepki çeken paylaşım üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Küçük çocuklarla uygunsuz görüntüler çeken kişinin özel anaokulunda öğretmen olduğu iddia edilirken, gerçek Ağrı Valiliği'nin açıklamasıyla ortaya çıktı.

Ağrı Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması olayına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür: Söz konusu içeriklerin, sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kolluk birimlerimizce derhal harekete geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

 

DHA

text-ad
Etiketler Ağrı anaokulu iğrenç paylaşım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ceyda Düvenci'den ayrılan Bülent Şakrak 3'üncü kez aşık oldu! Ceyda Düvenci'den ayrılan Bülent Şakrak 3'üncü kez aşık oldu! Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... Altında yatırımcının başını döndüren hareketlilik sürüyor! Altında yatırımcının başını döndüren hareketlilik sürüyor! Gazeteler eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını böyle gördü Gazeteler eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını böyle gördü Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu ''Show TV ve Habertürk'ü İmamoğlu'na yakın biri alacak'' iddiası olay oldu ''Show TV ve Habertürk'ü İmamoğlu'na yakın biri alacak'' iddiası olay oldu Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'daki 4,3'lük deprem sonrası o fayı işaret etti Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'daki 4,3'lük deprem sonrası o fayı işaret etti Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı Üç ayrı stantta 3 ayrı metrelerce kuyruk oluştu... Üç ayrı stantta 3 ayrı metrelerce kuyruk oluştu... İstanbul yeni güne yine bir depremle başladı! İstanbul yeni güne yine bir depremle başladı!
GENAR'ın son anketi açıklandı: İşte gerçek Türkiye'nin tablosunu ortaya koyan anket GENAR'ın son anketi açıklandı: İşte gerçek Türkiye'nin tablosunu ortaya koyan anket Filenin 2 sultanı Zehra Güneş ile Melisa Vargas'ın başbaşa tatili olay oldu Filenin 2 sultanı Zehra Güneş ile Melisa Vargas'ın başbaşa tatili olay oldu PKK'nın tartışmalı feshi sonrası Mansur Yavaş'tan Lozan resti... Refandum istedi! PKK'nın tartışmalı feshi sonrası Mansur Yavaş'tan Lozan resti... Refandum istedi! Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a suikast girişimi! Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a suikast girişimi! Kışlıkları tekrar hazırlayın! Hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek! Kışlıkları tekrar hazırlayın! Hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek! Denize kıyısı yok ama... Burası Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi ile yeşilin buluştuğu noktası Denize kıyısı yok ama... Burası Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi ile yeşilin buluştuğu noktası PKK'nın ''fesih'' açıklamasında arka planda fotoğrafları olan teröristlerin kimliği belli oldu PKK'nın ''fesih'' açıklamasında arka planda fotoğrafları olan teröristlerin kimliği belli oldu Tek bir internet sitesi ile herkesi aynı şekilde kandırmışlar! Tek bir internet sitesi ile herkesi aynı şekilde kandırmışlar! Sokak ortasında hem dehşet saçtı hem de o anları videoya aldı Sokak ortasında hem dehşet saçtı hem de o anları videoya aldı