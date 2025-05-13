Anaokulunda mide bulandıran skandal: Çocukların uygunsuz görüntüleri paylaşıldı

Ağrı'da özel bir anaokulunda çocuklarla uygunsuz içerikler içeren görüntülerini sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki kız gözaltına alındı.

Ağrı'da bulunan özel bir anaokulunda çekildiği tespit edilen ve sosyal medyada paylaşılan minik çocuklara ait uygunsuz görüntüler infial yarattı.

Bir anaokulunda 17 yaşlarındaki bir kız, öğrencilerle çekilen uygunsuz içerikler içeren görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı.

Tepki çeken paylaşım üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Küçük çocuklarla uygunsuz görüntüler çeken kişinin özel anaokulunda öğretmen olduğu iddia edilirken, gerçek Ağrı Valiliği'nin açıklamasıyla ortaya çıktı.

Ağrı Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması olayına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür: Söz konusu içeriklerin, sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kolluk birimlerimizce derhal harekete geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

DHA