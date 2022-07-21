Ankapark harabeye döndü! 801 milyon dolarlık enkaz böyle görüntülendi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ve 7 ay sonra iflas edip kapanan Ankapark'ın son hali görüntülendi.

"Paris'teki Disneyland gibi olacak, yılda 10 milyon turist gelecek" denilerek eski ABB Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan Ankapark, 2 yıl süren dava sonucu Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

MANSUR YAVAŞ BUGÜN PARKIN KAPILARINI AÇTI

Başkan Mansur Yavaş, metal çöplüğü haline gelen parkın kapılarını açtı ve gazeteciler 801 milyon dolarlık enkaz yığınını görüntüledi. 2 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası ABB'ye devredilen parktaki oyuncakların paslandığı, dinozor maketlerinin parçalandığı görüldü.

SADECE GİRİŞ KAPISI İÇİN 14 MİLYON DOLAR HARCANDI

Ankapark'ta dinozor heykellerine 4.7 milyon, hiç kullanılmayan teleferik için 50 milyon 438 bin, jet skilere 33 milyon 286 bin ve plastik çiçeklere de 1.8 milyon dolar ödenmişti. Giriş kapısı için 14 milyon 548 bin dolar harcandı. Canlı bitkilere ise 16 milyon 201 bin dolar ödendi.

MÜZİKLİ FISKİYE 15 MİLYON DOLAR

Uçan ada için 8 milyon 194 bin dolar, hız treni için 12 milyon 475 bin dolar, müzikli fıskiye için 14 milyon 822 bin dolar, Nuh'un gemisi için 698 bin 253 dolar, otorobot gösteri binası için 6 milyon 166 bin dolar, hareketli timsah için 15 bin 954 dolar, Formula simülatörü için 90 bin 644 dolar, kedi temalı havuz için 697 bin 591 dolar, Roller Coaster oyuncağı için 14 milyon 545 bin dolar harcandı.

ANKAPARK'TAN GERİYE BÜYÜK BİR ENKAZ KALDI

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre 2019'da açılan ve 7 ay sonra kapanan ziyaretçi gelmediği için iflas eden Ankapark'tan geriye enkaz kaldı, halkın vergilerinden oluşan paralar havaya uçtu. Çürüyen, çalınıp hurda olarak satılan oyuncak ve kafaları kopmuş Dinozor maketleri ile 801 milyon dolarlık parkın hali içler acısı.

GELECEĞİNE ANKET İLE KARAR VERİLECEK

Ankapark'ın belediyeye devredilmesinin ardından parkın geleceğine Ankaralılar arasında yapılacak anket ile karar verilecek.

Sözcü