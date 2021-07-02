Ankara'da büyük skandal! Genetik veriler çalındı

Ankara’da özel bir genetik ve nadir hastalıklar tanı araştırma merkezinde çalışan bir personelin kurumdan ayrılmadan önce tüm hastaların verilerini kopyaladığı ortaya çıktı.

Ankara’da yaşanan hırsızlık skandalı herkese tedirgin etti. İNTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından KVKK’ye yapılan veri ihlali bildiriminde, kurumda yaşanan skandal hırsızlık ortaya çıktı.

Merkez tarafından KVKK’ye yapılan kişisel veri ihlali bildiriminde, işten ayrılan bir bilgi işlem çalışanının, bulunduğu departmanın yetkilerini kötüye kullandığı belirtildi. Söz konusu çalışanın işten çıkmadan önce yetkilerini kullanarak verileri kopyaladığı ifade edilen bildirimde, ihlalden etkilenen kişiler arasında çalışanlar, kullanıcılar, hastalar ve çocuklar olduğu kaydedildi.

Veriler etkilendi

Adli bilgi-işleme başvurulduktan sonra gelen rapor neticesinde, verilerin kopyalandığının tespit edildiği ifade edilen bildirimde; ihlalden etkilenmiş olabilecek kişisel veri kategorilerinin “kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, görsel ve işitsel kayıtlar ile özel nitelikli kişisel veri kategorilerinden sağlık bilgileri ve genetik veri kategorileri” olduğu kaydedildi. Şirketin bildirimine göre, ihlalden etkilenen kişi sayısı yaklaşık 10 bin olarak tespit edildi.

KVKK, konuya ilişkin incelemesini sürdürürken, bir yandan verileri çaldığı tespit edilen kişi hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Aynı zamanda verileri çalınan kişilere de durum hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

İnternet sitesinden edinilen bilgilere göre, şirketin faaliyet alanları şöyle: “Klinik genetik, dismorfoloji, nadir hastalıklar, genetik danışmanlık, maternal fetal tıp-genetik çalışmalar, prenatal tanı, preimplantasyon genetik tanı (PGT), postnatal tanı, klinik raporlama, raporların klinik yorumlanması, fetus ve yenidoğanda postmortem değerlendirme ve otopsi, kanser genetiği farmakogenetik ve kişiye özel tıp, doğuştan metabolizma hastalıkları, iskelet sistemi hastalıkları ve iskelet displazileri, kas hastalıkları-distrofileri, sağırlık ve işitme bozuklukları, nörogenetik hastalıklar, genetik kökenli endokrinolojik hastalıklar, doku kültürü, teşhis çalışmalarına yönelik özel test tasarımı, ayırıcı tanı için yeni nesil dizileme panel testleri, moleküler mikrobiyoloji, patoloji, klinik danışmanlık ve konsültasyon, test organizasyonları ve tıbbi materyal transferi.”

Olayla ilgili konuşan şirket müdürü Latif Zakir Kutun, “10 bin kişinin ihlalden etkilendiği” yönündeki KVKK tespitinin hatırlatılması üzerine, hasta skalası olarak, olayın milyonları ilgilendiren bir boyutu olmadığını savunarak, “10 bin çok küçük miktar” dedi. Olayın dış bağlantısı olmadığını, her çalışanın yapabileceği bir şey olduğunu savunan Kutun, “Siz de CD’ye flash belleğe kopyalayabilirsiniz” yorumunu yaptı.

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