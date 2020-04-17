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  3. 17 Nisan 2020 17:33

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın !

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın !
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Ankara 'nın Çankaya ilçesindeki huzurevinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibi, söndürme çalışması başlatırken, sağlık görevlileri de dumandan etkilenen yaşlılara müdahale etti.

Mutlukent Mahallesi 1961 Sokak'ta bulunan özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle 3 katlı binadan yükselen alevleri fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, binanın yakınında çimlere yatırıldı. Haber verilmesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, hemen yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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