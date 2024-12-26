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Asgari ücrete yüzde 30 zammın perde arkası: İşverenler Erdoğan ile görüşmüş

Asgari ücrete yüzde 30 zammın perde arkası: İşverenler Erdoğan ile görüşmüş
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve yüzde 30'luk zamla beklentinin altında kalan 2025 yılı asgari ücrete tepki gösteren isimlerden biri olan Cem Küçük, "İşverenler Erdoğan’la görüşüp 'işsizlik artar' demişler. Asgari ücrette sadece patronların dediği oldu" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından İktidara yakın olan Türkiye gazetesinin yazarı Cem Küçük, işverenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.

Küçük, "İşverenler Erdoğan’la görüşüp 'işsizlik artar' demişler. Asgari ücrette sadece patronların dediği oldu" ifadelerini kullandı.

TGRT yayınına katılan Küçük, şöyle konuştu:

"İşverenler Erdoğan’la görüşmüşler. İşverenler Erdoğan’a ‘işsizlik artar’ demiş. AK Parti ve MHP’den ‘iyi’ oldu diyen tek kişi yok. Asgari ücretin izah edilebilir tarafı yok. Toplumda çok fazla eleştiriliyor. Şu an Suriye konusu bile konuşulmuyor. Herkes olumsuz etkilendi. Asgari ücrette sadece patronların dediği oldu. Enflasyonda gidişat iyi değil.

AK Parti, hükümette olduğu sürede ilk kez açıklanan enflasyonun altında asgari ücrete zam yaptı. Bunun izah edilecek bir tarafı yok. Çalışanlar değil patronlar mutlu. Ben 24 bin liradan aşağı olmaz diyordum. Hükümet yakaladığı ivmeyi süpürdü. İnsanların morali bozuldu. Kendi alacağın her şeye yüzde 44 zam yapıp, halka yüzde 30 verirsen bu olumsuz olur."

Etiketler Cem Küçük asgari ücret recep tayyip erdoğan asgari ücret zammı zamlı asgari ücret
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