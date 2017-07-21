Askeri darp eden 7 kişi hakkında flaş karar

İzmit'te askerleri belediye otobüsünde tekme tokat dövmeleri nedeniyle gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

İzmit'te askerleri belediye otobüsünde tekme tokat dövmeleri nedeniyle gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 9 kişiden 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmit-Kandıra yolunda bir otobüsün önünü keserek çarşı izinlerinden dönen 5 askeri darp eden 10 kişi İzmit Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koruması altında adliyeye getirilen 10 kişinin yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek istedi. Gözaltındakilerin yakınları ile basın mensupları arasındaki olaya Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale etmesi sonrasında arbede çıktı. Uzun süren arbede sırasında Jandarma araçlarından indirilen 10 kişi, adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan gözaltına alınan 10 kişinin yakınları, otobüste askerlerle tartışan A.K.’nin asker olduğunu bilmediği 5 kişinin otobüs durağındaki bir bayanı sözlü taciz ettiğini söylediğini ifade ettiler. Adliye önünde bekleyen gözaltındakilerin yakınları ayrıca, A.K.’nin bu yüzden 5 kişi ile tartıştığını duyan yakınları ise otobüsü durdurup, asker olduklarını bilmedikleri 5 kişiyi darp ettiklerini söylediler.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri gözaltında olanların yakınlarının başka bir taşkınlık yapmamaları için adliyeye önünde geniş güvenlik önlemi aldılar.