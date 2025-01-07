Atama kararı Resmi Gazete'de
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı.
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Maksut Yüksek atandı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol