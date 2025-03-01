  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çeşitli atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, büyükelçiliklerde ve çeşitli kurumlarda görev değişiklikleri yapıldı.

Buna göre;

Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Oya Yazar, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, KKTC Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine ise Elif Çomoğlu Ülgen atandı. Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi.

Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine ise Yasin Zengin getirildi. 

DHA

Etiketler atama kararları Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Yaralılar var Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Yaralılar var Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Gözaltılar var Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Gözaltılar var Ergene Nehri kenarında ceset bulundu Ergene Nehri kenarında ceset bulundu Cesar Ödülleri sahiplerini buldu: İşte en iyi film Cesar Ödülleri sahiplerini buldu: İşte en iyi film Antalya'daki dünyanın en iyi turizm köyünde büyük kriz Antalya'daki dünyanın en iyi turizm köyünde büyük kriz Kar yağışından sonra ortaya çıkan manzara korkuttu Kar yağışından sonra ortaya çıkan manzara korkuttu Türkiye'nin cenneti eski haline dönmeye başladı Türkiye'nin cenneti eski haline dönmeye başladı Teravih namazında 48 kişi hastanelik oldu Teravih namazında 48 kişi hastanelik oldu İstanbul'un lüks semti Bebek'te vale operasyonu İstanbul'un lüks semti Bebek'te vale operasyonu Papa Franciscus'un durumu ağırlaştı Papa Franciscus'un durumu ağırlaştı
Trump-Zelenskiy kavgası sonrası bu kare gündem oldu Trump-Zelenskiy kavgası sonrası bu kare gündem oldu İstanbul'da yüklü miktarda kokain ele geçirildi İstanbul'da yüklü miktarda kokain ele geçirildi Mansur Yavaş'tan teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama Mansur Yavaş'tan teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama Akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçaklı saldırı kamerada Akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçaklı saldırı kamerada Zorla fuhuş yaptırılan 3 kadın kurtarıldı Zorla fuhuş yaptırılan 3 kadın kurtarıldı Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı Trump ve Zelenskiy kameralar önünde fena kapıştı: Ukrayna lideri Beyaz Saray'ı terk etti Trump ve Zelenskiy kameralar önünde fena kapıştı: Ukrayna lideri Beyaz Saray'ı terk etti 4 yaşındaki Nazlı her yerde aranıyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı 4 yaşındaki Nazlı her yerde aranıyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı