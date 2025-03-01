Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çeşitli atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, büyükelçiliklerde ve çeşitli kurumlarda görev değişiklikleri yapıldı.

Buna göre;

Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Oya Yazar, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, KKTC Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine ise Elif Çomoğlu Ülgen atandı. Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi.

Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine ise Yasin Zengin getirildi.

DHA