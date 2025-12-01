Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsel paylaşan T.A.V.’nin “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yapay zeka ile yapılmış Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan videosu paylaşan bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin gözaltına alınma sebebi "Cumhurbaşkanı'na tehdit" ile suçlandığı öğrenilirken videoda Atatürk'ün Erdoğan'ı güncel konular üzerinden eleştirdiği, Erdoğan'ın da Atatürk'ü sessiz bir şekilde dinlediği görülüyordu.
