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Ayvalık'ta havai fişek yasağı

Ayvalık'ta havai fişek yasağı

Ayvalık'ta orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Balıkesir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 27 Haziran tarihli kararıyla Ayvalık genelinde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı. Ayvalık Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri ile ormanlık alanın iç içe olması nedeniyle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır" denildi. 

Etiketler orman yangınları havai fişek yasak balıkesir ayvalık
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