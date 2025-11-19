Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı''

AK Partili Şamil Tayyar, MHP lideri Bahçeli'nin "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" çıkışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin anlaştığını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir çarpıcı adım daha attı ve "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli “Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?” diye konuştu.

Bahçeli'nin ezber bozan bu yeni çıkışı sonrasında eski AK Partili milletvekili ve parti MYK üyesi Şamil Tayyar, TBMM’deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı ziyareti tartışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin uzlaştığını ve sürecin yakında netleşeceğini söyledi.

Tayyar, partisinin grup toplantısındaki açıklamalarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gerekirse üç arkadaşımı alır, kendi imkânlarımızla İmralı’ya gideriz” sözlerine değindi.

Tayyar da hem Bahçeli'nin çıkışını hem de komisyonun kararını değerlendirerek, şunları yazdı:

"İmralı ziyareti konusunda Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey arasında görüş ayrılığı olduğunu düşünmüyorum.

Son görüşmelerinde bu mevzuya dair mutabakat sağlandı diye biliyorum.

Muhtemeldir, komisyon en kısa zamanda bu kararı alır ve yakında bu ziyaret gerçekleşir.

Karar için özellikle MİT Başkanı Kalın başta olmak üzere devlet yetkililerinin komisyona sahadaki son bilgileri aktarması bekleniyordu.

Bugün o süreç tamamlanıyor. Doğrudur, yanlıştır, tartışılabilir ama bu mevzudan siyasi kriz çıkmaz.