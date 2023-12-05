Bakan Işıkhan’dan, yeniden genel başkan seçilen Ergün Atalay’a ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun 24'üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeniden genel başkan seçilen Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

Ergün Atalay, 3 gün önce gerçekleştirilen TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun 24'üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeniden genel başkan seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçilen Ergün Atalay’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun 24'üncü Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan olarak seçilen Sayın Ergün Atalay Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ergün Atalay başkanımıza ve TÜRK-İŞ üyesi sendikalarımızın kıymetli Genel Başkanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Sendikalarımız ve Konfederasyonlarımızla sosyal diyalog anlayışı içerisinde çalışma hayatında önemli adımlar atmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.