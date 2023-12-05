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Bakan Işıkhan’dan, yeniden genel başkan seçilen Ergün Atalay’a ziyaret

Bakan Işıkhan’dan, yeniden genel başkan seçilen Ergün Atalay’a ziyaret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun 24'üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeniden genel başkan seçilen Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

Ergün Atalay, 3 gün önce gerçekleştirilen TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun 24'üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeniden genel başkan seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçilen Ergün Atalay’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun 24'üncü Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan olarak seçilen Sayın Ergün Atalay Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ergün Atalay başkanımıza ve TÜRK-İŞ üyesi sendikalarımızın kıymetli Genel Başkanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Sendikalarımız ve Konfederasyonlarımızla sosyal diyalog anlayışı içerisinde çalışma hayatında önemli adımlar atmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler Bakan Işıkhan ziyaret Ergün Atalay
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