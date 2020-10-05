Bakan Koca, son 24 saatin hasta ve ölüm sayılarını açıkladı

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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.
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