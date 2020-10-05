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BAKAN KOCA, SON 24 SAATİN HASTA VE ÖLÜM SAYILARINI AÇIKLADI
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  3. 05 Ekim 2020 19:54

Bakan Koca, son 24 saatin hasta ve ölüm sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin koronavirüs verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 57 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bakan Koca, son 24 saatin hasta ve ölüm sayılarını açıkladı
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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.

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