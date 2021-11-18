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Bakan Koca'dan birlik çağrısı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Bakan Koca'dan birlik çağrısı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş görüldü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 226 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 538 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 223 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." dedi.

 2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,40 OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,18 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,40 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 29 bin 798'e yükseldi.

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