Bakan Memişoğlu'ndan ''kilo kontrolü'' eleştirilerine sezaryenli yanıt

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "fazla kilolu vatandaşların tespit edileceğine dair" açıklamasına gelen tepkilere "Kilo sorunumuz var. Bu farkındalığı kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye ve sizlere de söyletmeye devam edeceğiz" diyerek yanıtladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilonun zararlarına yönelik 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşacak uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek. Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak" demişti.

Bakan Memişoğlu'nun bu açıklamalarına yönelik kamuoyunda başlayan tartışmaları bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

"Fazla kilolu kişilerin tespit edileceğini" açıklayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kamuoyunda tartışılan sözleri için, "Kilo sorunumuz var. Bu farkındalığı kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye ve sizlere de söyletmeye devam edeceğiz" dedi.