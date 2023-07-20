Bakan Osman Aşkın Bak'tan KYK yurtlarıyla ilgili açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde KYK bünyesindeki yurtlara başvuracak öğrencilerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kentteki programları kapsamında, Hatay Valiliğini ziyaret etti, Vali Mustafa Masatlı ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi'nde "İl Değerlendirme Toplantısı"na katılan Bak, Hatay'ın depremlerden en çok etkilenen illerinde başında geldiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı'mız da önümüzdeki günlerde tekrar deprem bölgesinde olacak"

Bak, yaraların sarılması için çaba gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşan eğitim öğretim yılı nedeniyle özellikle deprem bölgesi illerimizde Kredi ve Yurtlar Kurumumuza başvuracak öğrencilerimizle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Durum tespiti yapıyoruz. Yaraları sarmak hepimizin ortak çabasıyla oluyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı'mız da önümüzdeki günlerde tekrar deprem bölgesinde olacak. Kendisi 4-5 defa her bir ilimizi ziyaret etti. Yerinde takip ediyor.

"Gerekli yardımları ve düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz"

Amaçlarının süratle yerleşim alanlarını inşa etmek olduğunu anlatan Bak, şöyle devam etti:

Sosyal hayatın devamı için gerekli çalışmalar var. Burada tabii Hatayspor'un Süper Lig'den izin istemesi ve yeniden bu sezonda da yoğun bir şekilde hazırlıklara başlaması önemli. İskenderunspor'un da aynı şekilde. Arkadaşlarımız bu noktada çaba gösteriyorlar. Hayatın akışının devam etmesi gerekiyor. Bu noktada da yönetici arkadaşlarımıza, hocalara ve teknik direktörlere teşekkür ederiz. Volkan Demirel Bey gerçekten önemli şekilde sürece katkısı oldu. Vekillerimiz burada önemli süreçleri yönettiler, herkese teşekkür ediyoruz. Biz de yaraları sarmak hem Hatayspor'a hem diğer takımlarımıza destek olmak için bakanlık olarak gerekli yardımları ve düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz.



"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaz spor okullarını açtık"

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerekli destekleri verdiğini kaydeden Bak, şöyle konuştu:

Öncelikle burada zarar gören spor tesislerini onarmak, yeni tesisler yapmak için burada Valiliğimiz ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce hazırlanan bir brifing alacağız. Oradan da süratle sahada eyleme geçeceğiz. Diğer illerde de konteyner kentlerde çocuklar için seyyar havuzlar başta olmak üzere seyyar tesisler, spor alanları oluşturuyoruz. Hatta çocukları alıp spor salonlarına götürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaz spor okullarını açtık. Çocukların normale dönmesi için de bu çabayı sağlıyoruz. Valiliklerimizle koordineli olarak çocuklarımızı kentlerden alıp salonlara, havuzlara götürüyoruz. Orada bir nevi rehabilite oluyorlar.

Bakan Bak, bugün Hatay'da şehrin dinamikleriyle görüşeceklerini ve sahada inceleme yapacaklarını söyledi.

"Hükümet olarak çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Sürekli sahada, deprem bölgesinde olacaklarını aktaran Bak şöyle devam etti:

Bazı tesislerimizi ziyaret edeceğiz hasar görenlerle ilgili tespitlerimiz yapıldı. Biz süratle bunları onarmak veya yenisini yapmak için yol alacağız. Hem imarda hem inşaatta hem sağlıkta, sanayide, ticarette, bütün sektörlerde deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hükümet olarak çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Bakan Bak, Hatayspor ve İskenderunspor ile diğer takımlara yeni sezonda başarı diledi.