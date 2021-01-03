Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman @jandarma
komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi... Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..." dedi.
2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021
İnlerine girdiler.
Mağarada 5️⃣ terörist kahraman @jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale
getirildi...
Allah evlatlarımızı muhafaza etsin...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol