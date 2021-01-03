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  3. 03 Ocak 2021 09:41

Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman @jandarma
komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi... Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..." dedi.

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