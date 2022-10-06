Bakan Soylu terörle mücadelede bu detayı ilk kez açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 120'nin altında terörist kaldığını belirterek, ''Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar... Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu ve Terörle Mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT 1'de yayınlanan Alişan ile Gülümse Hayata programına katılan Bakan Soylu,"Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar... Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.

Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamaların önemli satırbaşları şöyle:

TÜRKİYE'DE 120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI

Türkiye'de 120'nin altında terörist kaldı. Tendürek Dağı temiz, Amanoslar'da tek bir terörist yok. Teröristlerin sıkıştığı yerler, sınır vilayetleri, Şırnak, Van, Mardin ve Ağrı. Karadeniz'de 'terörist ne zaman gelecek?' diye bir beklenti vardı. Bingöl tertemiz, Erzurum tertemiz. Buraların kırsallarında terörist vardı. Belediyelerin terörden temizlenmesi lazım.

Terör koridoru kurmak istediler. Eğer Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonunu yapmamış olsa idik, Gaziantep'ten Hatay'dan sürekli karşıdan havan yiyen bir anlayışla karşı karşıya kalırdık.

BU YIL SADECE 39 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

Terörün finansmanını kestik. İstikrar sadece ekonomik değildir, aynı zamanda güvenlik istikrarıdır. Bu yıl sadece 39 kişi terör örgütüne katıldı, sadece 1 kişiye bile tahammülümüz yok.

ANNELERİNİ GETİRİP MEGAFONLARLA ÇAĞRI YAPTIRIYORUZ

Türkiye ikna çalışmalarına başladı. İknayla geleni direkt adalete teslim ediyoruz.Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz?' diyorlar... Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz.

Kırsalda 120'nin altında terörist var, bu sayı giderek azalıyor. Biz etkisiz hale getirdik derken, yaralı da etkisizdir, teslim olan da etkisizdir. Terörden etkisiz hale getirilmiştir. Burada Türkiye, tarihin en önemli mücadelesini veriyor.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Metamfetamin, insanın hem vücuduna hem aklına çoklu kötü etkileri var. Bütün sağlığınızı altüst eden bir yapıya sahip.

2016-2017 yıllarında metruk binalarla ilgili çalışma yaptık. Bazı yerlerde uyuşturucunun yüzde 48'i buralarda kullanılıyor. Metruk binaların 103 binini metruk olmaktan çıkardık. Bazılarını rehabilite ettik bunlar tarihi binalardı, diğerlerini yıktık. Valiler, böyle bir binanın yıkılması kararını res'en verebiliyorlar, önceden böyle bir şey yoktu.

Sigara deyince uyuşturucu kullananlara soruyoruz, uyuşturucudan önce sigara kullanımı var mıydı? yüzde 82'si öyle. Sigaradan da uyuşturucudan uzak durmak için uzak durmak lazım.

EN TEHLİKELİ SÖZ

'Benim çocuğum yapmaz' dememeliyiz. En tehlikeli söz budur.