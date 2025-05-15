Bakan Tekin'e ''megaloman, ahlaksız, terörist'' davası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "megaloman, ahlaksız, terörist" dediği mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir, bakan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Megaloman, terbiyesiz, ahlaksız, sabotajcı, terörist!” dediği ve “Ne tür yapılarla, hangi tür terör örgütleriyle nasıl bir ilişkisi olduğu istihbarat raporlarıyla ortaya çıkmış” ifadelerini kullandığı felsefe öğretmeni Özkan Özdemir, Bakan Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Öğretmen Özdemir Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Bakan Tekin hakkında “Onur, şeref ve haysiyet ve saygınlığına saldırdığı” gerekçesiyle suç duyurusu yaptı. Bakanın, TCK-125. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Özdemir yaptığı suç duyurusuyla ilgili, "KPSS’de 84.6 puan alıp, mülakatta elendim. Benim gibi bin 611 öğretmen arkadaşım daha mülakat mağduru. Bakanlığa açılan dava sayısı 500’ü geçti. Bu memlekette alın terinin hak ettiği değeri görmesi için, mülakat mağdurlarının hakkı teslim edilmelidir. Seçimlerden önce söz verildiği gibi... Bakan bana, ‘megolaman’ dedi. Oysa ben ekmek parası için girip çalışmadığım iş kalmadı. Öğretmenler, MEB önünde 193 gündür alın terine ve ekmeğine sahip çıkmak için eylem yapıyor. Ankara BB’sinin verdiği kumanyayla karnımızı doyuruyoruz” ifadelerini kullandı.