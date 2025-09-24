Bakan Vedat Işıkhan'dan emeklileri yine isyan ettiren ifade: ''Allah'a binlerce şükür... Aylıklarını alabiliyorlar''

Türkiye'de en büyük geçim sorununu yaşayan grubun başında gelen emeklilerin yaşam mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı bir yayında sarfettiği "Allah'a binlerce şükür... Tarihi geldiğinde bankaya giden emeklilerimiz aylıklarını alabiliyorlar" sözleri büyük tepki çekti.

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli ve emekli artık açlık sınırının da altında ücretle yaşam mücadelesi verirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı bir yayında emekliler için kullandığı ifadeler olay oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen internet haber sitesi ensonhaber'in konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan programda bir vatandaşın kendisine yönelttiği "Emeklilere neden devlet para veremiyor?" sorusuna tepki çeken bir yanıt verdi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan yaklaşık 1 yıl önce yaptığı açıklamalarda da benzer ifadeler kullanmış ve "Zannediliyor ki emeklilerimizin büyük bir kısmı 12.500 TL alıyor, hayır yanlış. 50-60-80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu" , "Çok şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz" ifadeleriyle eleştirilerin hedefi olmuştu.