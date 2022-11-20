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Bakanlık merak edilen görüntüleri yayınladı: Hainler işte böyle vuruldu!

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kılıç Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin eli kanlı terör örgütünün inlerini vurduğu anlara dair merak edilen görüntüleri yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi. 

 

 

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