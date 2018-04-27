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  3. 27 Nisan 2018 21:13

Başbakan'dan Abdullah Gül yorumu !

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül tartışmalarını böyle yorumladı.

Başbakan'dan Abdullah Gül yorumu !
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Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili "Abdullah Gül aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Abdullah Gül, başka bir yerlere savruldu, gitti. 'Ben partimin yanındayım' demeliydi" açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Alsancak garında, CNN TÜRK'te Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünü yaptığı gazetecilerin de katılımıyla "Başbakan İle Gündem’" ortak canlı yayınında konuşuyor...

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI HAKKINDA

"Abdullah Gül'ün adaylığından bize ne? Aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba ben değerlendirmelerimi yaptım. AK Parti ona bütün makamları verdi sonrası tekrara giriyor. Abdullah Bey'in başından beri ben partimin emrindeyim demesini bekliyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde esasında o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı şeyi yaptı. Partim daha önemli burada yapacak çok iş var diye büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün konuşmalarda arkadaşlarımızın sen geç demelerine rağmen bunu yaptı. 'Ben partimin yanındayım' demeliydi. Bugün onları hatırlama gündür. Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok. Proje dediğimiz şey doğal şartları içerisinde gelişmeyen bir dayatmadır. PYD/YPG oluşumu bir projedir. Muhalefet bir önceki referandumda bir inisiyatif peşine düştüler. Zorlamayla siyaset inşa edilemez. Olmamasının nedeni hiç bir alt yapısı yok, seçim zamanı bir telaşla partiler birbirlerine koşuşturuyorlar. Eğer Türkiye'de siyaset uzun soluklu olacaksa parti başkanları bir seçim yapmalı."

24 HAZİRAN SEÇİMİ

"İlk turda seçim garanti değil. Seçim kendi içinde bulunduğu şartlar içinde belli olmaz. Türkiye bir yönetim değişikliği kararını referandumda verdi. Eskiden milletvekili seçilirdi ama kimin hükümet olacağı belli olmazdı. Ankara'ya gelince işler insanların düşündüğü gibi gitmezdi. 90'lı yıllarda Refah'la ANAP kuruldu kurulacak derken bir yerden rüzgar esti döndü başka bir şeye. Ne oldu Türkiye istikrarı kaybetti. Bu seçimde halkın yüzde 51'inin oyu alınacak. Bu da tam demokrasi demek. Meclis tam güçlenecek. Cumhurbaşkanı'nın bir kanuna ihtiyacı olduğunda bu düzenleme meclis kararıyla yapılacak."

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