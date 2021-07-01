Bayraktar TB2 NATO tatbikatında şov yaptı

Ukrayna'da NATO ülkeleriyle düzenlenen askeri tatbikatta, insansız hava aracı Bayraktar TB2 de görev aldı.

ABD ve Ukrayna önderliğinde Karadeniz’de yapılan ve 32 ülkeden 5 bin askeri personelin katıldığı "Sea Breeze 2021" askeri tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor.

Tatbikatta Türkiye üretimi olan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin satın aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de yer aldı. Bayraktar haricinde NATO’ya bağlı diğer ülkelerin savaş uçakları ve helikopter birliklerinin yanı sıra paraşüt ekiplerinin de görev aldığı tatbikat 10 Temmuz’a kadar devam edecek.

En son Karabağ’da kendini ispatlayan Türk yapımı İHA’lar, Ukrayna Ordusu’nun da envanterinde bulunuyor. Ukrayna-Türkiye arasındaki askeri ve savunma sanayi alanında atılan imzalardan sadece bir tanesi olan Bayraktar, Ukrayna Ordusu’nun gözbebeği konumund