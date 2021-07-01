  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bayraktar TB2 NATO tatbikatında şov yaptı

Bayraktar TB2 NATO tatbikatında şov yaptı

Bayraktar TB2 NATO tatbikatında şov yaptı

Ukrayna'da NATO ülkeleriyle düzenlenen askeri tatbikatta, insansız hava aracı Bayraktar TB2 de görev aldı.

ABD ve Ukrayna önderliğinde Karadeniz’de yapılan ve 32 ülkeden 5 bin askeri personelin katıldığı "Sea Breeze 2021" askeri tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor.

Tatbikatta Türkiye üretimi olan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin satın aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de yer aldı. Bayraktar haricinde NATO’ya bağlı diğer ülkelerin savaş uçakları ve helikopter birliklerinin yanı sıra paraşüt ekiplerinin de görev aldığı tatbikat 10 Temmuz’a kadar devam edecek.

En son Karabağ’da kendini ispatlayan Türk yapımı İHA’lar, Ukrayna Ordusu’nun da envanterinde bulunuyor. Ukrayna-Türkiye arasındaki askeri ve savunma sanayi alanında atılan imzalardan sadece bir tanesi olan Bayraktar, Ukrayna Ordusu’nun gözbebeği konumund

Etiketler Bayraktar TB2 yerli iha milli iha
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Abdulkadir Selvi bu sefer yanıldı... Baltayı fena taşa vurdu
Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan dibi gördü!
Merve Boluğur'dan transparan dekoltesine emojili önlem
Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza, elektriğe ve LPG'ye okkalı zam geldi
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Ucuz kredi uygulaması başladı! Yüz binlerce işletme yararlanacak
Yeni normalleşme bugün başladı... İşte 10 maddede 1 Temmuz kuralları
Yasakların kalktığı ilk pazar günü için kötü haber! Planlarınızı değiştirin!
Türkiye'de 3. doz aşılama başladı: İşte bilmeniz gerekenler
Çocuklarıyla cinsel içerikli film izleyen ünlü şarkıcıdan pes dedirten savunma