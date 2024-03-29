Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu

Milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar'ın Bayraktar TB3 SİHA'sı, 27 saat havada kalma kabiliyetini başarıyla kanıtlayarak 26. test uçuşunu tamamladı.

Bayraktar TB3 adım adım sona yaklaşmaya devam ediyor. Son olarak yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4.600 km mesafe katetti.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat uçuş gerçekleştirdiği 26. uçuş testini de başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen 26. test uçuşunda orta irtifada kesintisiz olarak 27 saat 19 dakika havada kaldı. 28 Mart 2024 saat 09.40’da başlayan uçuş, Bayraktar TB3’ün tekerlerinin piste değdiği 29 Mart 2024 saat 12.59’da başarıyla tamamlandı. Sınıfının en iyisi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Sistem ile orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla geçti. Bayraktar TB3, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4.600 km mesafe katetti.

TOPLAM UÇUŞ 224 SAAT OLDU

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5.700 km yol katetmişti.

MİLLİ SİHA, MİLLİ KAMERA

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.