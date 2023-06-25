Bayramda tatil planı yapanlar dikkat: Son hava durumu tahminleri geldi

Kurban bayramı öncesi en çok merak edilenlerden biri olan hava durumu için son tahminler geldi. Kurban bayramında hava sıcaklıkları yurt genelinde 30 derecelerin üzerinde seyredecek.

Kurban Bayramı tatili bugün itibarı ile başladı. Tatil planı yapan vatandaşlar, bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 günlük tatil boyunca 7 ilde yağmur beklenirken yurt genelinde güneşin etkili olacağını bildirdi. Ayrıca birçok ilde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu detayları...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda hava durumunu şöyle değerlendirdi:

'BİRİNCİ GÜN YAĞIŞLI OLACAK'

"Bayrama kadar yaz sıcakları beklenirken, bayramın ilk günü yağışlı hava geri dönecek. Çarşamba gününden sonra 10 gün yağış yok. Bayramın birinci günü yağış olacak.

Sıcaklık bugün İstanbul'da 27 derece. Hafta sonu yaz sıcakları başlıyor. Nem fazla olduğu için hissettiğimiz sıcaklık fazla ve biraz daha bunalıyoruz. Bayramın birinci günü sıcaklıklar azalıyor ve özellikle Marmara Bölgesi'nden itibaren yağış başlıyor.

Bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

25 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL?

MGM'nin değerlendirmelerine göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.