BBP'nin belediye başkan adayı hayatını kaybetti
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BBP'nin Hatay İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Büyük Birlik Partisi(BBP) İskenderun Belediye Başkan Adayı Muzaffer Sezgin, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde BBP’den İskenderun adayı olan Muzaffer Sezgin rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği bildirilen Sezgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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