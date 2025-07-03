Bedelli askerlik ücretine 37 bin liralık zam!

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesiyle yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu artış memur maaşlarına yansıdı.

Zam oranıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 TL’den 280 bin 875 TL’ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerlik ücretiyle ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.