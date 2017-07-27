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  3. 27 Temmuz 2017 18:33

Beklenen yağış başladı ! Göz gözü görmüyor

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarından sonra beklenen yağış geldi.

Beklenen yağış başladı ! Göz gözü görmüyor
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İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağmur başladı. İstanbul'un bir çok ilçesinde şu dakikalarda göz gözü görmüyor. Pek çok ilçede şiddetli sağanak, fırtına ve bazı ilçelerde dolu yağışı görüldü. Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da İstanbullulara tavsiyelerde bulundu.

Hürriyet'ten Kazım Ataer'in haberine göre beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Önce Silivri ve Beylikdüzü tarafında başlayan şiddetli yağmur, tüm ilçelerde etkili oldu. İstanbul'un farklı noktalarında kuvvetli yağış ile birlikte dolu yağdığı da görüldü. Şiddetli yağmur ve dolu bölgede şu sıralar etkisini sürdürüyor. 

PROF. DR. KADIOĞLU: OLDUĞUNUZ YERDE KALIN

Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da başlayan yağış ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Kadıoğlu, 'Avrupa yakasında olduğunuz yerde en az bir saat kalın. Anadolu Yakası'ndaysanız hemen çıkıp evinize gidin' dedi. 

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Kadıoğlu, başlayan yağmurun bir saat süreceğini, Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşların sokakta mücadele etmesinden çok olduğu yerde kalmasının daha doğru olacağını söyledi.

Kadıoğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Avrupa yakasında zaten trafik felç olacak. Anadolu yakasındakiler hemen çıkıp evine gitsin. Dünyanın her tarafında meteoroloji radarını vatandaş takip eder, ona göre dışarı çıkayım mı diye plan yapar. Ancak bizim ülkemizde maalesef meteorolojik okur yazarlığı çok düşük. Bunu yükseltmemiz gerekiyor.'

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporu doğrultusunda İstanbullulara uyarıda bulunuldu. Buna göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. 

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli olacak yağışlar metrekareye 51-75 kilogram, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli olacak yağışlar ise metrekareye 21-50 kilogram düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alınan meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM planlamasıyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İSTAÇ çalışmalarını tamamladı.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde (20-60km/s) esmesi bekleniyor.

Hürriyet

sağanak yağış , istanbul , dolu
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