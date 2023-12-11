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Beşiktaş Antalya'daki kampını iptal etti

Beşiktaş Antalya'daki kampını iptal etti
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Beşiktaş, Antalya'da yapılması planlanan 5 günlük devre arası kampının Genel Koordinatör Samet Aybaba tarafından "istenen verimin alınamayacağı" kararıyla iptal edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, ligin devre arasında Antalya'da yapmayı planladığı 5 günlük kampın iptal etti.

"İSTENEN VERİMİN ALINAMAYACAĞI DÜŞÜNCESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR"

Beşiktaş'tan devre arası kampı ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir" denildi.

Etiketler beşiktaş kamp iptal
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