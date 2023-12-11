Beşiktaş Antalya'daki kampını iptal etti
Beşiktaş, Antalya'da yapılması planlanan 5 günlük devre arası kampının Genel Koordinatör Samet Aybaba tarafından "istenen verimin alınamayacağı" kararıyla iptal edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, ligin devre arasında Antalya'da yapmayı planladığı 5 günlük kampın iptal etti.
"İSTENEN VERİMİN ALINAMAYACAĞI DÜŞÜNCESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR"
Beşiktaş'tan devre arası kampı ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol