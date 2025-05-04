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Bilirkişilik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Bilirkişilik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişilerin daha nitelikli ve donanımlı hale gelmesini sağlayacak '''Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adaletin tecellisi için hakikatin ortaya çıkmasında önemli bir görev icra eden bilirkişilerin daha nitelikli ve donanımlı hale gelmesini sağlayacak 'Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilirkişilik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, bilirkişilik temel eğitimlerinin Bakanlığımızın izniyle; üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilmesi düzenleme altına alınmıştır. Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı güncellenmiştir" dedi.

'3 YILDIR AÇILAMAYAN EĞİTİMLERİ YENİDEN BAŞLATIYORUZ'

Bakan Tunç, ayrıca, "Bilirkişilerin belirlenmesinde performans sisteminin getirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle 3 yıldır açılamayan eğitimleri de yeniden başlatıyoruz. Yönetmelik değişikliğimizden sonra ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvuruları alınarak 15 Mayıs 2025 tarihinde bilirkişilik eğitimleri açılmaya başlanacak. Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

DHA

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Etiketler bilirkişi adalet bakanlığı Resmi Gazete
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