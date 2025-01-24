Bir ilin Emniyet Müdürü değişti

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol’un atanması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ahmet Ay görevden alındı. Yerine ise Ahmet Birtan Erol atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

DHA