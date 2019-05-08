Birlikte yaşadığı kadın dehşeti yaşattı

Yaklaşık 5 yıl önce eşini kaybeden emekli şoför Mustafa Turan, bir süre önce tanıştığı M.V'nin (45) aralarında çıkan tartışma sonucu kendisini darbettiği ve 75 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Turan'ın müracaatı üzerine M.V. hakkında "yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Mustafa Turan, gazetecilere, M.V. ile 10 aydır da birlikte yaşadıklarını anlattı.

M.V'nin kendisini darbettiğini ve dolandırdığını iddia eden Turan, şunları kaydetti:

"M.V. ile şehirlerarası otobüste tanıştım. Daha sonra imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladık. Altın, eşya almak ve ev tutmak için benden 70 bin lira istedi. Emekli paramdan çekip verdim. Ardından beni emekliler derneğine üye yaptırıp oradan odun kömür alıyormuş gibi 3 bin lira nakit para çekti. Maaşımdan odun kömür parası olarak toplam 5 bin lira kesildi. Kendisine resmi nikah yapmak istedim. Bana ‘babamın maaşını alıyorum, onu keserler’ dedi. Daha sonra beni eve almaz oldu. ‘Seni istemiyorum’ diyerek beni evden kovmaya başladı. Elindeki kesici aletle yüzümden, kafamdan, vücudumdan beni yaraladı. Kaçıp zor kurtuldum. Beni dolandıran bu kadından davacıyım."