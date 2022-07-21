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BM Genel Sekreteri İstanbul'a geliyor

BM Genel Sekreteri İstanbul'a geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sona gelinen tahıl koridoru planıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sona gelinen tahıl koridoru planıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Etiketler istanbul BM GENEL SEKRETER
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