BM Genel Sekreteri İstanbul'a geliyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sona gelinen tahıl koridoru planıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sona gelinen tahıl koridoru planıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
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