  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesi kıyılarında 60 kişi kaçak göçmen yakalanırken aynı bölgede 22 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot tespit edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan iki ayrı hareketli lastik bottaki 16’sı çocuk toplam 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında başka bir olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 82 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Etiketler düzensiz göçmen Bodrum  Muğla
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Nokia ile iPhone zirvede! İşte tüm zamanların en çok satan telefon modelleri Nokia ile iPhone zirvede! İşte tüm zamanların en çok satan telefon modelleri Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu Havacılık tarihinin en büyük gizemi! O uçak 10 yıl önce havada kayboldu ve bulunamadı Havacılık tarihinin en büyük gizemi! O uçak 10 yıl önce havada kayboldu ve bulunamadı Fatih Portakal'dan olay iddia: ''Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'' Fatih Portakal'dan olay iddia: ''Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'' Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! Bugünkü 4,6 büyüklüğünde depremin ardından korkutan uyarı Bugünkü 4,6 büyüklüğünde depremin ardından korkutan uyarı Fon vurgunu davasında dördüncü duruşma: Arda Turan'ın ifadesi salonu kahkahaya boğdu Fon vurgunu davasında dördüncü duruşma: Arda Turan'ın ifadesi salonu kahkahaya boğdu Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın iddiasına ateş püskürdü: ''Alçak bir iftira'' Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın iddiasına ateş püskürdü: ''Alçak bir iftira'' Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi