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Budamak istediği asmada asılı kaldı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan 80 yaşındaki adam komşuları tarafından kurtarıldı.

Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı, 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi.

ASMADA ASILI KALDI
Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı. Sarı’yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı’yı asılı kaldığı yerden indirilen komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi.

Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.

Etiketler asma budama asılı
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