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  3. Çağlayan Adliyesi önünde gerginlik: Avukatlar içeri girmeye çalıştı!

Çağlayan Adliyesi önünde gerginlik: Avukatlar içeri girmeye çalıştı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Adliye önünde avukatlar ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

 Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan ise 4 savcı olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. 

Adliye dışında da polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye önünde bir grup avukat toplanarak içeriye girmek istedi. 

Güvenlik görevlileri de listeye göre avukatların içeriye alınacağını söyleyip duruşması olmayanın adliyeye giremeyeceğini belirtmesi üzerine avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

İHA

Etiketler Çağlayan Adliyesi avukatlar polis  müdahale
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